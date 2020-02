La drôle de mésaventure de Debjani : "Mes doigts de pied ont pris l'air à 25 km/h"

Piste étroite, virages serrés et relevés, les courses en salle se transforment parfois en rodéo pour les athlètes. Nos compatriotes Ismael Debjani et Eliott Crestan en ont fait l’amère expérience ce mercredi soir au meeting international de Liévin.



Ismaël Debjani, recordman de Belgique du 1500m outdoor, a vu ses ambitions de briller ruinées… dès le départ. "Je me suis fait bousculer. Je pensais que ça allait mais j’ai senti un trou d’air au niveau de ma chaussure. Je pensais qu’on m’avait arraché ma spike mais non. En fait, j’ai des nouvelles babouches aérodynamiques. On m’a arraché tout l’avant de la spike. Mes doigts de pied ont pris l’air à 25 km/h. Je passe au 1000m en 2.26, sur les bases du record de Belgique (3.37.30, propriété de Pieter-Jan Hannes, ndlr). J’ai essayé d’accélérer quand le train est parti. Mais avec mon pied en "y", c’était impossible. C’est arrivé au départ. Je ne me suis pas posé de question. Je me suis dit qu’il fallait y aller et que peut-être cela passerait. J’étais bien mais avec un spike en moins… C’est la poisse".