La détresse d'English Gardner, contrainte à l'abandon sur le 100 mètres féminin

Engagée dans la deuxième demi-finale du 100 mètres, English Gardner a été foudroyée par la douleur en plein effort après 50 mètres et s'est écroulée sur la piste. On pense à un claquage pour l'Américaine, contrainte à l'abandon. Des images; mélange de douleur, de déception et de tristesse que l'on aime évidemment pas voir. C'est Dina Asher-Smith, la Britannique, qui a remporté cette demi-finale. Une victoire au goût plutôt amer tant les concurrentes sont proches sur le circuit.