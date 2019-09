La délégation belge pour les Mondiaux d'athlétisme de Doha compte cinq noms supplémentaires

En athlétisme, la délégation belge qui s’envolera pour les Championnats du Monde de Doha compte cinq noms de plus. Des athlètes invités par l’IAAF, la fédération internationale d’athlétisme et que la Ligue Royale Belge d’athlétisme a donc officiellement sélectionnés.

Parmi ces athlètes, on retrouve Ismaël Debjani, le recordman de Belgique du 1500 mètres et qui avait échoué à 26 centièmes dans sa quête du minima qualificatif, Philip Milanov, vice-Champion du Monde du disque en 2015, Hanne Maudens pour l’heptathlon (elle sera donc opposée à Nafi Thiam), Soufiane Bouchiki sur 10.000 mètres et Jonathan Sacoor sur 400 mètres (le champion de Belgique avait réalisé un temps de 45 secondes 31, à un centième de la limite qualificative lors des Championnats de Belgique).

D’autres athlètes, dont Kevin Borlée sur 400 mètres, Renée Eykens sur 800 mètres, Fanny Smets à la perche et Michaël Obasuyi sur 110 mètres haies ainsi que l’un ou l’autre marathoniens (Debock, Soccol et Vandenbussche) sont quant à eux toujours dans l’attente d’une éventuelle invitation de la fédération internationale. La réponse les concernant devrait tomber ce mercredi matin au plus tard. En cas d’invitation, la LRBA les sélectionnera eux aussi.

En attendant, la délégation belge qui s’envolera pour Doha fin septembre compte actuellement 14 athlètes sélectionnés en individuel et les trois relais du 4X400 mètres (garçons, filles et équipe mixte).