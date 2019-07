La délégation belge des Espoirs la plus médaillée de l'histoire est rentrée en Belgique

La délégation belge a remporté cinq médailles aux championnats d'Europe d'athlétisme pour Espoirs (U23), à Gävle en Suède. Jamais auparavant la Belgique n'avait fait aussi bien. "Et il y a eu même des chances pour davantage de médailles", a déclaré le chef d'équipe Rutger Smith à son arrivée à Brussels Airport à Zaventem lundi après-midi.

Paulien Couckuyt a remporté l'or au 400 mètres haies. Elise Vanderelst au 1.500 mètres et Kobe Vleminckx au 200 mètres ont obtenu des médailles d'argent. Hanne Maudens a terminé troisième de l'heptathlon, et le ralais masculin du 4x100m est aussi monté sur la 3e marche du podium.

Smith est bien sûr un chef de délégation satisfait. "Je ne pense pas que beaucoup se seraient attendus à cela à l'avance. Il y avait même des chances pour d'autres médailles, avec Michael Obasuyi sur 110m haies (5e en finale) et le relais masculin 4x400m (Camille Snyders a lâché le témoin en finale)", a déclaré l'ancien lanceur de poids et de disque néerlandais, qui a remporté trois médailles aux Mondiaux au cours de sa carrière. "Ces athlètes doivent maintenant poursuivre sur cette lancée. Il y a certainement encore quelques étapes à franchir, y compris en termes d'entraînement et sur le plan technique et mental. En tout cas, ils sont sur la bonne voie."

"C'est une bonne génération", poursuit Smith. "Et la première journée de ce Championnat d'Europe s'est très bien passée pour les Belges. Les autres qui attendaient leur tour sont devenus encore plus motivés. Nos athlètes se sont encouragés mutuellement. Et en tant que Néerlandais, je trouve que c'est génial que la Belgique devance les Pays-Bas au nombre de médailles."

Kobe Vleminckx, 21 ans, a non seulement remporté l'argent au 200 mètres, mais en tant que capitaine de l'équipe 4x100m, il a également donné le bronze à la Belgique. "Je suis un homme très satisfait", a-t-il déclaré à son arrivée. "C'est totalement inattendu pour moi. Mon objectif était d'atteindre la finale au 200m. Mais après les demi-finales, j'ai commencé à espérer une médaille, car je me sentais en pleine forme. Mon virage est mon point fort. Mon endurance et le maintien de ma vitesse de pointe peuvent encore être améliorés, mais cela vient avec les années. Hier soir, on a fait une fête tranquille, parce que la saison n'est pas encore finie, bien sûr."