La CrossCup d'Hannut, prévue le 24 janvier, annulée

Le début de la saison belge de cross-country a été reporté pour la troisième fois. La CrossCup d’Hannut, prévue le 24 janvier, ainsi que le championnat de la Ligue belge francophone d’athlétisme (LBFA), n’auront pas lieu. C’est ce qu’ont annoncé les organisateurs vendredi.

En octobre déjà, le manche de Berlare a été annulée. En novembre, les épreuves de Mol et de Roulers ont été reportées au mois de mars et celle de Hannut est maintenant complètement annulée. L’organisateur Jos Van Roy avait proposé une version modifiée dans laquelle seuls les enfants et les athlètes de haut niveau seraient en action, mais son idée a été abandonnée par le gouvernement. "L’intérêt a été énorme, car j’ai reçu beaucoup de messages et de mails d’athlètes, aussi bien jeunes que vieux", a déclaré Van Roy. "Ça fait mal de repousser encore une fois notre départ."