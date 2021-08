La championne olympique Elaine Thompson-Herah au départ du 200 m au Van Damme

La Jamaïcaine Elaine Thompson-Herah, triple championne olympique à Tokyo (100 m, 200 m, 4x100 m), sera au départ du 200 m du Memorial Van Damme, le 3 septembre à Bruxelles. Elle y sera notamment opposée à sa compatriote Shericka Jackson, triple médaillée olympique, et l'Amércaine Sha'Carri Richardson, ont annoncé lundi les organisateurs du meeting d'athlétisme bruxellois, avant-dernière manche de la Ligue de Diamant.

A Tokyo, Elaine Thompson-Herah a remporté le 100 mètres en 10.61, nouveau record olympique, et s'est adjugé le 200 mètres en 21.53, nouveau record national, prolongeant ses deux titres de Rio 2016. Dans l'histoire, seule la légendaire Florence Griffith-Joyner a couru plus vite sur 100 et 200 mètres, il y a 33 ans. Thompson-Herah a décroché une troisième fois l'or avec l'équipe jamaïcaine du relais 4x100 mètres. Leur chrono de 41.02 constitue un record de Jamaïque mais aussi le troisième meilleur temps de l'histoire.

Shericka Jackson a elle aussi remporté trois médailles à Tokyo. Membre de l'équipe jamaïcaine championne olympique du 4x00, elle s'est classé troisième du 100 mètres et a également pris le bronze avec l'équipe jamaïcaine du 4x400 mètres.

Les deux championnes olympiques jamaïcaines se mesureront notamment à Sha'Carri Richardson, l'étoile montante de l'athlétisme mondial. La sprinteuse américaine n'a pas pu participer au 100m et au 200m aux Jeux Olympiques. Le 28 juin dernier, elle a été suspendue un mois par l'Agence américaine antidopage (USADA) pour un test positif au cannabis. Elle pouvait encore espérer participer au relais 4x100m mais n'a finalement pas été retenue par la fédération américaine d'athlétisme.

Côté belge, Cynthia Bolingo, si elle remise de sa blessure musculaire encourue à Tokyo, et Rani Rosius participeront à ce 200 m.