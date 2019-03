"Let the story continue" (NDLR : Laissons l’histoire continuer à s’écrire) : C’est derrière ce slogan que les mondes du foot et de l’athlétisme ont décidé de s’unir pour conserver et moderniser l’enceinte bruxelloise.

Le projet de rénovation, qui devrait se dérouler en plusieurs étapes, sera moins onéreux. Mais il devra répondre aux différentes normes de sécurité, nationales et internationales. Car l'actuel Stade Roi Baudouin devient de plus en plus désuet. Le confort des joueurs, de la presse et des VIP sera bien sûr augmenté. Mais, a contrario, le stade sera plus petit (environ 40.000 spectateurs plutôt que 47.000 actuellement).

Des ambassadeurs de choix

L’avenir du Stade national est important aux yeux des dirigeants mais aussi des sportifs. Foot et athlétisme belge n’ont pas hésité à envoyer leurs meilleurs ambassadeurs pour défendre leur projet. Peter Bossaert, le CEO de l'Union Belge étaient accompagné par Eden Hazard, Jan Vertonghen, Youri Tielemans et Roberto Martinez pour représenter les diables rouges, sans oublier Tessa Wullaert pour les Red Flames. De leur côté les organisateurs du Mémorial Van Damme, Wilfried Meert, Bob Verbeeck et Cédric van Branteghem étaient soutenus par la famille Borlée (Jacques, Kevin, Jonathan et Dylan).

Bob Verbeeck a en outre précisé que l’avenir du Stade Roi Baudouin ne concernait pas que le football et l’athlétisme mais tous les autres sports.