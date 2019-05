L'Excelsior gagne le Groupe B et remonte parmi l'élite européenne

Une semaine après avoir décroché son 7e titre national consécutif, l'Excelsior a remporté le Groupe B de la Coupe d'Europe des clubs. Les Bruxellois évolueront l'année prochaine avec les meilleures équipes du Continent.



A Tampere en Finlande, la « Blue Army » a totalisé 151 points pour devancé assez largement les Slovènes du AD Mass Ljubljana (134,5 pts) et les Israéliens du Maccabi Tel-Aviv (130 pts).



On notera les victoires de Romain Nicodème (400m haies, 51.44), Asamti Badji (400m, 47.42), du marathonien Koen Naert (5000m, 14.07.20), de Simon Petitjean (3000m steeple, 9.28.16), de Claudio Salvaggio (marteau, 58m64) et du 4x100m (41.12) emmené par le capitaine vétéran Damien Broothaerts, aussi 4e du 110m haies en 14.48.



L'équipe féminine, également engagée dans ce Groupe B, s'est classée 5e. La victoire est revenue aux dames de l'AD Mass Ljubljana. Les filles de l'Excel ont pu compter sur les perfs de Hanne Claes (2e du 400m haies en 58.90), Anne Zagré (2e du 100m en 11.91 et 1ère du 100m haies en 13.39) et de Jolien Boumkwo (1ère au poids avec 13m77). Camille Muls a donné de sa personne avec un éprouvant doublé 800m et 1500m en moins de deux heures.