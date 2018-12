L'Euro de cross à Tilburg en direct vidéo (LIVE 13h30)

Dimanche, la 25e édition des championnats d'Europe de cross-country auront lieu au Parc Safari de Beekse Bergen à Tilburg, aux Pays-Bas. Pour les Belges, les chances de médailles se situent surtout chez les jeunes, au classement des nations masculin et dans les relais mixtes.

Le relais mixte, dans lequel deux femmes et deux hommes parcourent au total 5,8 kilomètres, est une nouvelle discipline inscrite à l'Euro depuis 2017. La Belgique s'y produit avec Elise Vanderelst, Sofie Van Accom, Ismael Debjani et Pieter-Jan Hannes. Comme il possède à la fois la vitesse des 1.500 mètres et la qualité pour courir un bon cross, notre quatuor figure parmi les grands favoris de l'épreuve.

Après le forfait de Lander Tijtgat, victime d'une déchirure musculaire mercredi, quatre Belges entreront en action. Champion de Belgique et d'Europe 2016, Isaac Kimeli vise le top 8. Robin Hendrix et Dame Tasama espèrent intégrer le top 15, Michael Somers le top 25. Les Belges espèrent surtout une médaille au classement par pays.

Dimanche, nos trois représentantes démarreront avec des ambitions un peu plus modestes. Nina Lauwaert, lauréate du cross de sélection à Roulers, vise le top 20. La championne belge Imana Truyers et Hanne Vandenbussche devront être dans un bon jour pour finir dans le top 30.

Chez les jeunes, on attend avec impatience Tim Van de Velde en juniors et Simon Debognies en espoirs. Ils aspirent tous les deux terminer parmi les cinq premiers.

Le programme:

13h35: Seniors dames

14h10: Seniors messieurs

14h55: Relais mixtes