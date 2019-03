L'avenir du Stade Roi Baudouin : suivez la conférence de presse (LIVE vidéo 14h30)

Le Stade Roi Baudouin rénové ? L’information apparait dans la presse ce mardi matin et fera l’objet d’une conférence de presse sur le coup de 14h30.

Le projet de rénovation, qui devrait se dérouler en plusieurs étapes, sera moins onéreux. Mais il devra répondre aux différentes normes de sécurité, nationales et internationales. Car l'actuel Stade Roi Baudouin devient de plus en plus désuet. Le confort des joueurs, de la presse et des VIP sera bien sûr augmenté. Mais, a contrario, le stade sera plus petit.