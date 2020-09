L'athlète belge Hanne Maudens change de discipline et d'entraineur

Hanne Maudens a décidé de lâcher l'heptathlon pour se consacrer exclusivement à la course sur 400 et 800m, a annoncé la Gantoise, 23 ans, mercredi sur son compte Instagram.

"J'abandonne une place presque certaine pour les Jeux Olympiques et j'arrête le pentathlon et l'heptathlon", a annoncé Hanne Maudens qui dispose de la deuxième performance belge derrière Nafissatou Thiam à l'heptathlon avec 6.252 points, devant donc Tia Hellebaut, dont le partenaire et ancien coach, Wim Vandeven était son entraîneur.

"Etait", car Hanne Maudens change aussi d'entraîneur pour rejoindre la Runners'lab Athletics Team de Tim Moriau, coach notamment d'Isaac Kimeli.

"L'heptathlon a été ma vie ces derniers années, mais le stress, les blessures et enfin un burn-out m'ont fait réfléchir sur ce qui était important dans la vie", a justifié Hanne Maudens. "Les épreuves de course de l'heptathlon (et les séances d'entraînements qui vont avec) ont toujours eu une place spéciale dans mon coeur. Je préfère la course aux lancers, aux sauts et aux haies parce que cela n'implique par de partie technique, qui me font toujours trop penser", a ajouté celle qui fut médaillée de bronze à l'Euro Espoirs l'an dernier, 10e de l'Euro à Berlin en 2018 et 11e des Mondiaux de Doha en 2019.

Hanne Maudens va ainsi se consacrer au 400 et 800m. "Je sais que le chemin est encore long, et quand même bien cela ne marcherait pas, j'aurai essayé. La vie est trop courte que pour ne pas être heureux, courir me libère l'esprit."