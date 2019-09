L'Allemande Schäfer renonce à Doha, une adversaire sérieuse de moins pour Thiam

Un caillou de moins déjà dans la chaussure de Nafi Thiam. Notre championne du monde en titre, grande favorite à sa propre succession, a perdu aujourd'hui une de ses grandes rivales. L'Allemande Carolin Schäfer a en effet renoncé au mondial de Doha (Qatar du 27 septembre au 6 octobre) en raison d'une blessure au genou. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi la fédération allemande d'athlétisme.

"Je sais que c'est la bonne décision de donner du repos et du calme à mon corps qui en a besoin", a déclaré Schäfer, 27 ans, qui va désormais se préparer en vue des Jeux de Tokyo l'an prochain (24 juillet-9 août). "Je vais aller aux Jeux Olympiques avec tous mes moyens", a ajouté l'Allemande.

Carolin Schäfer a, depuis l'avènement de Nafi Thiam, toujours figuré aux principaux accessits de l'heptathlon. Aux Jeux Olympiques de Rio (2016) elle finit 5e lors du sacre de la Belge. Un an plus tard, Schäfer est 2e de l'heptathlon de Gotzis lorsque la Namuroise pulvérise son record personnel en réalisant 7.013 points. Une 2e place encore derrière Nafi, quelques mois plus tard, au championnat du monde de Londres. Et l'an dernier à l'Euro de Berlin, chez elle, Schäfer finit sur la 3e marche du podium derrière Thiam et la Britannique Katarina Johnson-Thompson.

Neuvième performeuse de l'année 2019, l'Allemande pointait sa meilleure performance personnelle à 6.426 points (à Götzis), soit à près de 400 points de notre n°1 mondiale.

Thiam qui aime la concurrence pour se sublimer, garde malgré tout quelques concurrentes de qualité pour tenter de l'empêcher d'aligner un 4e grand titre d'affilée. Parmi ses adversaires à retenir : bien entendu Katarina Johnson-Thompson mais aussi les Américaines Bougard et Williams, les Autrichiennes Preiner et Dadic, la Lettonne Ikauniece ou encore la Hongroise Krizsan.