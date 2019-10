Kimeli s'invite en demi-finales du 1500m, Debjani éliminé malgré une tactique audacieuse

Fortunes diverses pour les deux Belges engagés en séries du 1500m de mondiaux de Doha. Isaac Kimeli s'est qualifié alors que l'audace d'Ismaël Debjani n'a pas payé.



Gêné par une chute en début de course, Isaac Kimeli a pris la septième place de la deuxième série en 3:37.87. Notre compatriote a fini fort et s'est faufilé à la corde pour griller le Soudanais Hiss Baschir et le Kényan Taki sur le fil. Un effort important qui lui ouvre la porte des demi-finales.



"Je ne regrette pas d'avoir pris le risque de courir ce soir", a-t-il confié. "La course a été très difficile. Je ne m'y attendais pas. Tim (Moriau, son coach) m'avait dit d'attendre les derniers 100 mètres et de là tout donner. Maintenant, il va falloir récupérer pour demain. Ce va être dur, car j'ai déjà beaucoup couru. Mais une telle occasion ne se présente pas chaque année. Je suis content de mes championnats. J'étais un peu déçu après le 5000, mais là je suis très content", a dit Kimeli.



Debjani, "sans regret"



Ismaël Debjani a lui pris ses responsabilités et a emmené sa série sur des bases élevées, sans doute dans l'espoir d'au pire passer au temps. Mais il a progressivement reculé dans le peloton avant d'être décroché dans les 300 derniers mètres. Le Carolo du CABW a tout donné. Cela n'a pas suffi. Avec un chrono de 3:39.11, il signe le 31e temps des engagés.



"Je ne savais pas jusqu'au départ si je devais courir vite ou tout jouer sur mon sprint. Je suis parti un peu trop vite. Je n'ai pas de regret. Jusqu'au 1000m je tiens puis j'ai un creux entre les 1000 et les 1200 et le wagon passe, je repars dans les derniers 150m mais je dois me décaler. Je n'ai pas de regret, franchement je ne crois pas qu'il y avait une meilleure tactique, que ce soit l'une ou l'autre. Je n'avais pas envie d'attendre et puis de regretter ensuite en me disant que j'aurais dû assurer le tempo. Ce n'est pas une grosse déception. Les championnats du monde ce ne sont pas les championnats d'Europe."

Cheruiyot, Ingebrigtsen, Souleiman, Makhloufi ou Centrowitz sont tous passés sans problèmes.