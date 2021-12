Kim Gevaert, nouvelle directrice du Memorial Van Damme : "Je vais y mettre tout mon cœur pour que le meeting continue à être grand"

Kim Gevaert a été nommée directrice du Memorial Van Damme après le départ de Cédric Van Branteghem, devenu prédisent du COIB. L’ancienne sprinteuse de 43 ans était évidemment aux anges de prendre un rôle si important dans un meeting qu’elle connaît à merveille comme elle l’a expliqué au micro de Gaetane Vankerkom : "Quand Cédric a su qu’il était pris au COIB, ils m’ont appelé pour demander si je me voyais dans ce rôle-là. Bien sûr j’ai dû réfléchir un peu mais j’ai directement senti un grand enthousiasme. Je connais déjà tellement bien ce meeting. J’ai couru onze fois là-bas, j’étais présente comme athlète et puis dans d’autres rôles. Je suis évidemment un peu nerveuse parce que c’est un rôle important mais je vais y mettre tout mon cœur pour que le meeting continue à être grand".

Avec cette nomination, Kim Gevaert devient la deuxième femme présidente d’un meeting international après la Néerlandaise Ellen Van Langen, organisatrice du meeting de Shangaï. Une fierté pour la médaillée d’or du 4x100m des JO de Pékin en 2008 : "J’ai appris que j’étais la deuxième femme à la tête d’un meeting après Ellen Van Langen. Pour le moment on est que deux dans le monde. Mais le fait d’être une femme ne me donne pas plus de stress. C’est plutôt un grand honneur. Peut-être qu’en tant que femme je vais pouvoir donner un autre élan. Mais en tout cas, ce n’est jamais mauvais d’avoir un peu plus d’égalité. Je me suis toujours sentie bien accueillie et appréciée en tant que femme dans les meetings".

Ce nouveau rôle entraîne forcément de nouvelles responsabilités et évidemment quelques craintes : "Je sais que je n’aime pas les conflits et j’aime bien faire pour tout le monde et je sais que dans ce rôle-là je ne pourrai pas faire ça, il y aura forcément des déçus. C’est peut-être la chose qui me fait le plus peur. Ce qui me réjouit le plus c’est de pouvoir participer à un grand projet belge, bruxellois qui est tellement fort. C’est une grande fierté".

Si l’objectif à long terme est de pouvoir poser sa patte sur le Memorial, l’ancienne sprinteuse ne va pas totalement bouleverser les choses dès son arrivée : "Je vais tout faire pour que le meeting puisse rester à son niveau et que le train du Memorial Van Damme puisse continuer dans son élan. Je veux que les athlètes continuent à vouloir venir à ce meeting, à se sentir bien accueillis. Et je pense qu’avec le temps je vais pouvoir mettre le cachet Kim Gevaert sur le meeting mais les premières années je vais d’abord essayer de garder le meeting où il est".