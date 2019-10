Kevin Mayer, leader du décathlon, abandonne en larmes

Kevin Mayer ne deviendra pas champion du monde du décathlon à Doha. Le Français, recordman du monde de la discipline, a abandonné en raison de blessures au genou et au tendon d'Achille.



Mayer, en tête du décathlon après sept épreuves, avait déjà ressenti une vive douleur lors de sa dernière tentative au saut en hauteur. Il avait serré les dents pour prendre le départ du 400m et finir la première journée. Il a encore continué le combat enchaînant le 100m haies et le disque ce jeudi.



Mais à la perche la douleur était trop forte. Le vice-champion olympique de Rio n'a pas été en mesure de déclencher le moindre saut à 4m60. Il laisse le champs libre aux Canadiens Damian Warner et Pierce Lepage.



Un peu plus tôt dans la journée, le Grenadien Lindon Victor, en lutte pour le podium, n'avait pas validé un seul essai au disque. Un zéro pointé qui plombe ses chances de podium.



Il s'agit d'un énorme coup dur pour les Bleus, Mayer, sacré aux Mondiaux en 2017 et grandissime favori à sa propre succession, étant la seule chance de médaille d'or de la délégation française d'ici la fin de la compétition.

C'est la deuxième désillusion d'affilée pour Mayer dans un grand championnat après son zéro pointé à la longueur à l'Euro-2018 qui l'avait empêché de s'adjuger le titre continental à Berlin.