Kevin Mayer en autogestion : "Il sera le moteur de sa préparation et sera encore plus concerné"

Kevin Mayer, recordman du monde du décathlon, a décidé de se séparer de Bertrand Valcin, son coach de toujours, celui qui l’a accompagné jusqu’aux sommets. Il va désormais s’appuyer sur des coaches spécialisés dans les différentes disciplines. Un choix rare en décathlon, mais finalement pas vraiment étonnant au regard du profil particulier du Français.



Notre compatriote Benjamin Hougardy, son partenaire d’entraînement depuis 7 ans, explique les raisons qui ont poussé le champion du Monde de Londres à "couper le cordon". Une rupture nécessaire et mûrement réfléchie même si la "séparation" n’a pas été évidente.



"Il y pensait depuis quelque temps et ça le pesait de plus en plus. Il fallait qu’il passe à l’acte quelque part. C’est un peu comme larguer une copine. Ce n’est pas toujours évident, c’est quelqu’un qu’on apprécie. Mais c’est quelqu’un avec qui on n’a plus spécialement envie de faire un bout de chemin", raconte le décathlonien namurois.

Au fil des années, Mayer a pris en autonomie. Plus qu’une cassure, c’est la suite logique d’un processus déjà enclenché ces dernières saisons. "Cela fait des années qu’il gère ses entraînements pas à 100% mais pas loin. Donc je ne pense pas que cela va avoir une très grosse incidence sur ses résultats", assure Benjamin.



Un "dingue" de l’analyse vidéo



Fondu de technique, assoiffé de connaissance et toujours à la recherche du moindre détail pour progresser, Mayer est un athlète très impliqué dans ses entraînements et la compréhension de son sport. Il est acteur de sa carrière. "Avant une séance, il va se bouffer de spécialistes et analyser ça dans tous les sens. Pendant la séance, il va analyser ses propres vidéos. Et après la séance, il va recommencer et se comparer aux spécialistes. Il y a l’entraînement, mais aussi tout ce qu’on ne voit pas. Il part du principe qu’on peut être bon partout et exceller dans chaque discipline. Même si on est décathlonien", témoigne Hougardy.



"Il a un ressenti technique parfait", ajoute Frédéric Xhonneux, notre consultant athlétisme et ex-décathlonien. "Si on analyse sa technique, elle est proche voire égale de celle des spécialistes. Ils maîtrisent les disciplines. Il va se confronter à Pascal Martinot-Lagarde en haies ou Renaud Lavillenie en perche pour aller chercher les spécificités de l’épreuve et encore progresser".

Jamais il n’a été question de remplacer Bertrand Valcin. Le marché est limité et puis le médaillé d’argent de Rio est arrivé à un stade où il ne voyait pas quel entraîneur d’épreuves combinées pouvait encore lui apporter un plus. A 28 ans, Mayer a donc décidé de voler de ses propres ailes et de s’autogérer, avec l’appui de coaches spécialisés. Une option qui comporte des avantages mais aussi quelques risques. Des risques calculés dans cette saison sans rendez-vous majeur.



Des risques… mais calculés



"On a besoin de nouveauté. Même si on est déjà sur le toit du monde, on a besoin de sortir de sa zone de confort. Ça lui donne une motivation supplémentaire. En devenant, le moteur de sa préparation il sera encore plus concerné. Avec les années d’expérience qu’il a. Il peut se gérer seul. Heureusement, il garde q quelques regards extérieurs avec les coaches spécialisées et son préparateur physique. Le danger quand on s’autogère, on n’a pas le recul suffisant pour calculer les charges d’entraînement notamment", analyse Frédéric Xhonneux. A plus d’un an des JO, il garde un filet de sécurité. "Il n’y a pas de championnat pas de compétitions importantes. Donc il aura encore le temps de se remettre en question dans quelques mois si besoin. C’est le moment de tester des nouvelles choses".



Reste à gérer les compétitions. Mais là non plus, il n’y a pas d’inquiétudes à avoir. "On n’a pas évoqué de nom. Mais on sait que quand Kevin va se déplacer sur une compétition, il y aura toujours du monde avec lui. Il y aura donc toujours quelqu’un de son entourage qui saura quoi dire", précise Hougardy.