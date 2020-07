Kevin Mayer défie Kylian Mbappé sur… 100 m

Kevin Mayer est un grand amateur de sport et un analyste aiguisé du geste. Le Français a décrypté les qualités de course de Kylian Mbappé pour France Football. Il en a profité pour lancer un défi à la pépite du PSG : se mesurer à lui sur 100 m.



Régulièrement sur les réseaux sociaux de stats sur la vitesse des footballeurs surgissent. Directement certains esprits s’affolent et lancent des comparaisons – parfois hasardeuses – avec les meilleurs sprinters du monde. Cela a le don d’agacer Mayer.



"Il faudrait d’ailleurs que l’on règle un truc… Tous les fans de foot passent leur temps à faire sans cesse des comparaisons. Il faudrait que l’on essaye, non ? Avant de défier les sprinteurs, il faudrait d’abord qu’un footballeur tente de battre un décathlonien. Un duel sur 100 m, c’est clairement un défi que je lui lance, là ! (rires).



Honnête, le champion du monde de Londres n’est pas sûr de sa victoire. Lui qui possède un record personnel à 10.50 sur la ligne droite. "Je ne dis pas forcément que Kylian ne va pas me battre ! Je dis qu’il ne battra jamais les vrais sprinteurs. Je pense qu’il en est loin. Après, s’il me prouve le contraire, tant mieux… (rires)".



Reste à trouver une date dans les agendas assez chargés des deux hommes. Un duel entre Kéké et Kiki serait en tout cas intéressant à suivre.