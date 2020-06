Kevin et Jonathan Borlée présents sur les pistes au moins jusqu'en 2022

Kevin et Jonathan Borlée ont encore de l'ambition et l'envie de courir. A 32 ans, le jumeaux les plus célèbres de l'athlétisme belge ont annoncé leur intention de poursuivre leur carrière au moins jusqu'en 2022.



Les Twins iront donc au-delà de l'échéance olympique de Tokyo 2021. Ils visent aussi les Mondiaux de Eugene et les championnats d'Europe de Munich en 2022.



Une longévité exemplaire



Depuis leur éclosion en 2008, Kevin et Jonathan se sont maintenus au plus au niveau malgré l’exigence mentale et physique de leur discipline, le 400 m. En plus de son titre européen (2010), Kevin affiche une médaille de bronze mondiale et une d'argent européenne (2019). Jonathan recordman de Belgique (44.43) a, lui décroché sa première breloque individuelle en terminant 3e de l'Euro de Berlin. Ensemble, ils ont contribué à l'incroyable palmarès des Tornados qui facturent 13 médailles en 24 finales.



Dans cette saison élaguée de grands championnats, ils ont d'ailleurs décidé de lever un peu le pied et de se concentrer sur des distances plus courtes (100 m et 200 m). Toujours dans l'idée de changer d'air, ils vont collaborer avec Guy Ontanon, entraîneur français réputé de sprint.