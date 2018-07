Kevin et Dylan Borlée qualifiés pour l'Euro de Berlin, minimum espoirs pour Doom

Kevin Borlée et Dylan Borlée sont parvenus à courir en-dessous du minimum requis sur 400m (45.89) pour participer aux championnats d'Europe d'athlétisme de Berlin (7 au 12 août). Kevin s'est en effet imposé sur le tour de piste lors des championnats de Belgique en arrêtant le chrono à 45.52.

Juste derrière, son frère Dylan a réalisé son record personnel en 45.55. Quatrième derrière Robin Vanderbemden, Alexandre Doom a couru en 46.46, en dessous du minimum espoirs, ce qui lui donne également droit à un ticket pour Berlin.

Jonathan Sacoor était le seul jusqu'ici à avoir couru le minimum en 46.07 à Oordegem fin mai.

À noter qu'un maximum de trois athlètes peut être sélectionné pour représenter la Belgique sur 400m.

Chez les femmes, Hanne Claes a remporté le titre de championne de Belgique du 400m haies avec un chrono impressionnant de 55.20. Elle se place au sixième rang du classement européen de l'année. C'est aussi le deuxième meilleur chrono belge de l'histoire, à égalité avec Elodie Ouedraogo, derrière le record de Belgique détenu depuis 1996 Ann Mercken en 54.95.

Hanne Claes a amélioré de plus d'une seconde son record personnel. Margo Van Puyvelde (56.13) et Justien Grillet (56.31), qui accompagnent Claes sur le podium, ont également amélioré leur chrono de référence. Toutes les trois sont déjà qualifiées pour l'Euro de Berlin.

Hannes Claes, qui s'entraîne avec Jacques Borlée, était ravie de sa performance. "C'est incroyable, j'ai accompli la course parfaite. Je me sentais en super forme et je m'attendais à descendre pour la première fois sous les 56 secondes, mais aussi vite, je ne m'y attendais pas. Je viens du 200 mètres, et je dois utiliser cette vitesse comme une arme. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui, avec un départ très rapide."

L'hiver dernier, plusieurs athlètes belges, dont Claes, ont décidé de relancer le 4x400m féminin. L'équipe, surnommée les Belgian Cheetahs, s'est qualifiée à l'Euro et les cinq athlètes ont décroché leur ticket au niveau individuel également. "Le projet a donné un boost tant à l'équipe qu'à tous les membres au niveau individuel. Je crois énormément dans le potentiel de notre équipe", a déclaré Claes.