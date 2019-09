Kevin Borlée: "Une aberration d'avoir un championnat du monde ici"

Les mondiaux d’athlétisme débutent ce vendredi à Doha. Dans la fournaise. Une chaleur étouffante, un taux d’humidité proche des 90%, des températures largement supérieures à 35 degrés et qui baissent à peine une fois la nuit tombée.

Pour Françis Mouana, chauffeur de bus (climatisé) kenyan installé au Qatar depuis trois ans "Pour le moment, en journée, il fait 37, 38 degrés. C'est une situation confortable, beaucoup plus que l'été où nous la moyenne des températures est de 45 degrés. Pour le moment, c'est franchement supportable."

Des conditions somme toute difficile, essentiellement pour les athlètes, peu habitués à de tels extrême. "Quand je suis sortie de l'aéroport avant-hier, ça a tout de même été un choc" avoue Camille Laus, membre du relais mixte et féminin sur 4X400 mètres. "Mais après deux jours et deux entraînements, ça va déjà mieux."

Une situation que la fédération a anticipée en proposant notamment aux athlètes des tenues blanches en plus des noires habituelles. "Ce que nous craignons cependant le plus, ce sont les écarts de température entre l'extérieur et l'intérieur où tout est climatisé" explique Frédéric Kimmlingen, responsable du haut niveau à la LBFA, l'aile francophone de la fédération. "Parfois, sur 50 mètres, entre le hall de l'hôtel et le bus, nous allons subir des écarts de température de 15 à 20 degrés. Le plus grand défi sera donc d'éviter de tomber malade."

A Doha, aux portes du désert, la vie ne s'imagine en effet que grâce à la climatisation. Puisque même le flambant neuf stade Khalifa, pourtant à ciel ouvert, est lui aussi refroidi artificiellement. Les organisateurs garantissent ainsi une température ressentie de 25 degrés maximum. Une aberration écologique qui tracasse les athlètes et les place dans des situations parfois paradoxales pour ne pas dire schizophréniques comme la perchiste Fanny Smets. "Je suis une écologiste convaincue" explique la liégeoise. "Mais des stades climatisés, ça va franchement trop loin. On a évidemment le choix de ne pas participer à des championnats pareils par respect de nos convictions. C'est donc difficile pour moi de condamner ça et en même temps de prendre part à ces championnats. Je suis vraiment mal à l'aise par rapport à ça."

Le mot de la fin et la conclusion qui résume l'avis d'une grande partie de la délégation belge présente au Qatar à Kevin Borlée: "C'est une aberration d'avoir un championnat du monde ici."