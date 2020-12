Kevin Borlée s'essaye au Croquis Challenge de Pad'R : "Il a la fibre artistique"

Pour fêter la sortie de son nouveau livre "Balles et Masques", Pad’R a invité quelques grands noms du sport (on ne vous dit pas qui, on préfère garder un peu de surprise) à s’incruster dans ses pages, à côté de ses meilleurs dessins de 2020. Jusque-là, rien d’anormal. Mais ce sont les sportifs eux-mêmes qui doivent apprendre à se dessiner. Après Jean-Michel Saive, Nafissatou Thiam et Mehdi Bayat et John John Dohmen, c'est au tour du spécialiste du 400m Kevin Borlée de montrer ses talents de dessinateur. En toute décontraction, avec humour mais aussi avec beaucoup de perfectionnisme. Une initiative en faveur de Viva for Life.

"Je connaissais le papa, Jacques, qui était un jour venu chez moi pour récupérer un dessin que j'avais réalisé pour La Tribune sur la RTBF et qui l'avait fait marrer. Par contre, je n'avais jamais eu de contact direct avec ses fils", a réagi Pad'R.

"La rencontre avec Kevin était donc une première... Pour organiser cette séance de dessin, nous nous sommes retrouvés au bord d'une piste d'athlétisme. Forcément.

Rapidement, Kevin m'a expliqué que sa prof de dessin lui avait mis une mauvaise note et que ça l'avait marqué... Pourtant, on sent qu'il a une certaine fibre artistique, doublée bien sûr d'un esprit de compétiteur qui veut se surpasser et améliorer autant que possible son dessin. Mais pas sans bonne humeur pour autant. Je pense que cette petite séance de dessin sortait, pour lui, totalement de l'ordinaire, et ça a l'air de l'avoir bien amusé... malgré quelques blagues un peu lourdes que j'ai pu faire..."