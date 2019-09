Kevin Borlée: "On travaille avec un médecin kiné pour me remettre sur pied et voir si je peux courir à fond"

Kevin Borlée est présent à Doha pour disputer les championnats du monde d'athlétisme. Il revient donc sur les terres où il a connu ses premières joies en relais, en 2010 en décrochant l'argent lors des Mondiaux en salle. "Les souvenirs sont bons. Mais je ne peux pas dire que le pays en lui-même me rappelle de bons souvenirs. On est là pour les championnats. Se préparer et performer." explique Kevin Borlée au micro de notre envoyé spécial David Bertrand.

Il est vrai que la situation est un peu ubuesque pour les athlètes, confinés dans les hôtels climatisés à 25 degrés alors qu'il fait plus de 40 degrés dehors. Des conditions difficiles. "On fait attention pour ne pas tomber malade. C'est une aberration d'avoir un championnat du monde ici" explique franchement le Belge.

Il s'agit du 6ème championnat du monde qu'il va disputer. Dans l'histoire du sport belge, il se rapproche de Jean-Michel Saive, qui a étalé sa carrière sur plusieurs décennies. "Ce n'est pas un objectif en soi. C'est chouette de se dire qu'on maintient le niveau après toutes ces années et que le travail qu'on effectue paie. Après, je pense que jean-Michel, c'est un autre niveau."

Mais pour l'instant, il y a un doute sur la participation de Kevin Borlée au relais mixte. "J'ai connu des problèmes au tendon d'achille. J'ai beaucoup compenser pour revenir au niveau. Donc mon dos m'a lâché. Cela fait une semaine que je ne sais plus réellement courir. On travaille avec un médecin kiné pour me remettre sur pied et voir si je peux courir à fond."

Cela ne veut pas dire que sa participation est compromise. "On attend de voir. Ce sera du jour après jour. Il faut être patient et rester positif."

Les séries du relais mixte sont prévues samedi au Qatar. La finale aura lieu le lendemain, dimanche 29 septembre. Une motivation supplémentaire pour l'athlète est qu'il va courir avec sa compagne dans ce relais. Camille Laus a effectivement été sélectionnée pour disputer la course.

"C'est particulier" confesse Kevin Borlée. "Je ne sais pas comment elle gère la call room, la pression,.... Ca va être marrant de vivre cela ensemble. Ca va être particulier de participer à une course ensemble dans un championnat du monde."

Reste maintenant à voir où se situe la Belgique par rapport aux autres relais mixtes. "C'est difficile à dire. Ca va dépendre des autres équipes et des athlètes alignés. Et de leur programme sur les championnats. Il y a donc des points d'interrogation. Nous, on a une belle équipe avec un beau potentiel."