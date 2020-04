Kevin Borlée: "On a presque l'impression de ne plus être des athlètes"

Au lendemain de l’annonce de l’annulation de l’Euro d’athlétisme, on ne peut pas dire que la vie de Kevin Borlée soit bouleversée. Il s’y attendait sérieusement. Il n’avait pas vraiment de doute. Par contre, il l’avoue, comme un peu tout le monde durant ce confinement, le plus compliqué est de donner un sens au quotidien.

"Oui, on se doutait que les championnats d'Europe n’auraient pas lieu. Car ce n’est pas seulement un événement à organiser. Avant cela, les athlètes devaient pouvoir recommencer à s’entraîner, pour ensuite seulement se qualifier. Il fallait du temps. Donc oui, pour nous cette annulation n’est qu’une confirmation qu’on attendait, en fait, depuis le report des JO".

L’entraînement des athlètes sous contrat ADEPS ne va donc pas foncièrement changer. Mais quand la tête n’y est pas, c’est difficile de motiver le corps, nous explique Kevin Borlée. "On n’a plus rien, plus d’objectif. On a presque l’impression de ne plus être des athlètes. On essaie juste de déconnecter et de garder une certaine forme. Mais on sent bien que c’est compliqué pour le corps de reproduire des entraînements normaux. On en a bien conscience. Raison de plus pour ne pas forcer et pour garder les objectifs de l’année prochaine en tête. C’est tout ce qu’on peut faire à l’heure actuelle". Le clan Borlée se prépare à une saison complétement blanche. Si ce n’est quelques meetings peut-être "A part le projet d'organiser quelques compétitions qui compteront pour du beurre, il n'y aura plus rien en 2020, non", conclut Kevin Borlée