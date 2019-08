Kevin Borlée officiellement candidat à la commission des athlètes IAAF

Kevin Borlée est un des quinze candidats à la commission des athlètes de la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF). L'IAAF l'a officialisé dimanche. Le vote, ouvert à tous les athlètes accrédités, se déroulera lors des Mondiaux de Doha, prévus au Qatar entre le 27 septembre et le 6 octobre.

Six places sont à pourvoir au sein de la commission des athlètes de l'IAAF. A noter que le président et un autre représentant de la commission des athlètes auront également la capacité de vote au Conseil de l'IAAF. Les six élus seront connus lors des Mondiaux de Doha et rejoindront les six membres auxquels il reste deux ans de mandat.

"L'IAAF a pris des mesures positives afin de renforcer la voix des athlètes dans le processus de décision", a déclaré Inaki Gomez, président de la commission des athlètes. "Il appartient aux athlètes de saisir cette opportunité pour défendre les intérêts et les droits de tous. Les six athlètes élus rejoindront un noyau désireux de continuer à travailler avec l'IAAF pour améliorer l'athlétisme, mais toujours dans l'intérêt des athlètes."

- Les candidats, par ordre alphabétique: Valerie Adams (N-Z), Kevin Borlée (Bel), Majd Eddin Ghazal (Syr), Habiba Ghribi (Tun), Thijmen Kupers (P-B), Bernard Lagat (USA), Renaud Lavillenie (Fra), Nooralotta Neziri (Fin), Aisha Praught-Leer (Jam), Olga Rypakova (Kaz), Olha Saladukha (Ukr), Goldie Sayers (G-B), Katerina Stefanidi (Grè), Su Bingtian (Chn), Michel Tornéus (Suè).