Kevin Borlée élu à la commission des athlètes de l'IAAF

Kevin Borlée intègre la commission des athlètes de l’IAAF. Notre compatriote est l’un des six athlètes choisis à l’issue des élections qui se sont déroulées en marge des championnats du monde de Doha.



Le Bruxellois, médaillé de bronze mondial en 2011, a récolté 572 voix. Il est accompagné par quelques grands noms de l’athlé mondial. Jugez plutôt. Renaud Lavillenie, recordman du monde de la perche et onze titres internationaux (627 voix), Valerie Adams, double championne olympique et quadruple championne du monde du poids (613 points), Bernard Lagat, six médailles dont deux titres au niveau mondial (589 points), Katerina Stefanidi, championne olympique et d’Europe en titre à la perche (556 points), et Aisha Praught-Leer (438 points).



Ils rejoignent Inaki Gomez, Kim Collins, Adam Kszczot, Thomas Röhler, Ivana Spanovic et Benita Willis qui resteront encore en place deux ans.