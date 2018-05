Kevin Borlée, blessé, ne courra pas à Kingston

Kevin Borlée devait s'aligner au Jamaica International Invitational de Kingston le week-end prochain. Le Bruxellois s'est blessé sur 200m à Clermont et ne sait pas quand sera rétabli. L'athlète du RCB est touché aux ischio-jambiers de la jambe gauche et va rentrer en Belgique pour se soigner.



"Je me suis blessé en courant un 200m", explique le champion d'Europe 2010 sur son compte Instagram. "C'est le sport, toujours essayer d'être à la limite. Comme vous pouvez l'imaginer, je ne courrai pas à Kingston. Et je ne sais pas quand je pourrais disputer ma prochaine course".



Malgré ce "gros contre-temps", Kevin reste positif. "Je suis sûr que mon staff va me remettre sur pied très rapidement et que je pourrai reprendre l'entraînement très rapidement. Il est temps de travailler encore plus dur."



La saison ne fait que débuter et Kevin a encore tout le temps de se "retaper" pour l'Euro de Berlin, début août.