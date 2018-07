Kevin Borlée bat Jonathan dans le dernier test sur 400 m avant l'Euro

Kevin Borlée a remporté le 400 m du Memorial Rasschaert, avant-dernière étape de la Flanders Cup d'athlétisme, samedi à Ninove. Il s'est imposé, sous un vent très fort, en 45.59 devant son frère Jonathan, 2e en 45.90. Julien Watrin a couru en 47.33, contre 47.71 pour Alexander Doom. Les deux athlètes étaient en concurrence pour la 6e et dernière place du relais 4x400 m pour l'Euro d'athlétisme, et c'est donc Watrin qui ira à Berlin avec les Belgian Tornados.

Les autres membres du relais belge sont Kevin, Jonathan et Dylan Borlée, Jonathan Sacoor et Robin Vanderbemden.

Vu le vent, Kevin Borlée n'a pas claqué un super chrono, mais il a laissé une bonne impression à quelques jours de l'Euro, qui se déroulera du 6 au 12 août à Berlin.

"Les sensations étaient bonnes", dit Kevin Borlée. "Je pense avoir les jambes pour descendre sous les 45 secondes. On ne pouvait pas aller à fond dans les 200 premiers mètres à cause du vent aujourd'hui. Jonathan a essayé mais l'a payé cash sur la fin. Je suis dans un bon rythme depuis les championnats de Belgique. Je ne suis jamais allé à une grande compétition avec aussi peu de courses dans les jambes, mais je dois faire avec. Je vais essayer de tirer profit de mon expérience".

"C'était impossible de faire un super temps aujourd'hui", explique Jonathan Borlée. "Mais j'avais besoin de cette compétition avant l'Euro. Je me sens mieux de jour en jour. Je me sens OK, le rythme commence à venir. Le tournant a été Heusden, où j'ai pour la première fois eu des bonnes sensations", ajoute le Bruxellois, dont le début de saison a été perturbé par une blessure au coude.