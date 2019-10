Kelsey-Lee Barber s'empare de l'or du javelot au dernier essai

Kelsey-Lee Barber est la nouvelle championne du monde du lancer du javelot. L'Australienne a attendu le dernier essai pour sortir un jet venu d'ailleurs et s'installer en tête du concours. Irrégulière et bloquée à 63m65, Barber a expédié son engin à 66m56.



Les Chinoises Shiying Lyu (65m88) et Huihui Liu (65m49) ont du se contenter des places d'honneurs.



La tenante du titre, la Tchèque Barbora Spotakova était encore présente en finale malgré ses 38 ans. La recordwoman du monde a terminé 9e (59m87).