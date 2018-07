Jornet roi du marathon du Mont-Blanc pour la 5e fois, les Belges à l'honneur

Le phénomène de la montagne, l'Espagnol Kilian Jornet, de retour après une fracture du péroné mi-mars, a remporté dimanche pour la 5e fois de sa carrière en 3 h 54 min 54 sec le trail de 42 km du Marathon du Mont-Blanc, qui s'est couru sous une très forte chaleur.

Trois mois et demi après sa blessure, Jornet s'est adjugé haut la main la victoire face à de sérieux rivaux comme le Suisse Marc Lauenstein, victorieux en 2015 et arrivé en 2e position avec 4 minutes de retard sur l'Espagnol (3h58:15.) ou encore le Norvégien Stian Angermund-Vik (3e, 04h00:07.).

Jornet a joué la tactique en partant tranquillement, au milieu d'un groupe de 15 athlètes, qui s'est égrainé une heure après le départ. Le Catalan a fait la différence dans la montée des Posettes, qui se négocie après environ 18 km de course et qui culmine à 2.200 m d'altitude, pour accrocher son 5e succès après 2012, 2013, 2014 et 2017.

Chez les femmes, la meilleure a été la Néo-Zélandaise Ruth Croft, qui a passé la ligne au terme de 4 h 37 min 30 sec, devant la Suissesse Ida Nilsson (4h39:37.) et l'Espagnole Eli Gordon (4h41:01.).

La Belgique a eu aussi son mot à dire et s'est faite remarquer grâce à la paire liégeoise composée de Patrick Dortu et Mathieu Deville. Les deux hommes ont remporté la course par équipes de deux en nocturne. Ils ont couvert les 17 km de l'épreuve en 1h53:57.

"Mathieu court plus souvent et moi je marche plus", a réagi Dortu. "Mais quand je cours je vais plus vite que lui, ça nous permet de nous encourager pour chercher à se rattraper. Il a fait une petite chute, mais ça m’a permis de souffler un peu. On se connait bien, on court dans le même team, on habite à 1 km, on échange beaucoup sur les entrainements ou dans la vie en général. Enfin on échange beaucoup mais pas nos femmes quand même (rires) ! Et Mathieu n’a pas de femme en plus donc rien à échanger (rires). On a pu profiter du paysage, un peu moins dans la montée. On ne vous apprend rien, les paysages sont juste sublimes ici. Mais ça monte plus qu’en Belgique. Chez nous en 10 minutes on fait niveau mer à 100m d’altitude ! "