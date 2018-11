Jonathan Sacoor, un talent qui veut prendre le temps de grandir

C’est l’un des plus grands espoirs du sport belge. Jonathan Sacoor a réalisé une année exceptionnelle avec un titre mondial junior et un sacre européen avec le 4x400m et une médaille de bronze aux championnats du Monde indoor.



"Un Belge qui bat les Jamaïcains et les Américains, ce n'est pas banal. Je peux vous dire qu'à Tampere, ils faisaient une drôle de tête", se rappelle Jacques Borlée, son entraîneur.



"C'était une expérience incroyable. C'était un rêve", glisse Jonathan Sacoor pour résumer son année 2018. "L'esprit d'équipe au sein de Belgian Tornados permet d'apprendre des choses qu'individuellement, il est impossible d'acquérir. Je suis très heureux d'avoir pu disputer mes premiers championnats avec une équipe comme ça".



Arrivé discrètement il y a un an, Jonathan Sacoor a éclaboussé l’été de son talent. Cette percée au plus haut niveau il a fallu la digérer mentalement et physiquement. A Lanzarote, pendant le stage du COIB, la reprise se fait en douceur pour effacer les traces d’un début de fracture de fatigue.



"Quand vous êtes champion du Monde, les sollicitations sont très, très nombreuses. Et il a un caractère exceptionnel. Il a un faciès extraordinaire, il a toujours le sourire. Et il dit toujours oui. Cela peut être dangereux de toujours dire oui", souligne Jacques Borlée en pensant notamment à sa participation au Mémorial Van Damme, peut-être la course de trop en fin de saison.



Jonathan Sacoor construit sa carrière pas à pas. Sa vie d’homme aussi. La prochaine étape va le mener aux Etats-Unis. A Knoxville dans le Tennessee, il retrouvera Ken Harden, ancien coach des jumeaux Borlée.

"Un des grands problèmes en Belgique, c'est de combiner le sport de haut niveau et les études. Aux Etats-Unis, je pourrai me focaliser sur mes entraînements et mes études. Sans stress. Je dois tout travailler : la technique, le mental. Quand je vais aller aux Etats-Unis, ce n'est pas juste pour l'entraîneur. Je vais grandir, pas seulement comme athlète aussi en tant qu'homme."



A 19 ans, Sacoor est un diamant à polir, un athlète encore à façonner. Surtout, c’est un garçon à l’écoute et avide de conseils.



"Si tu apprends, tu avances toujours. C'est le but. Je suis encore jeune. J'ai encore le temps pour faire des grandes performances. L'important, c'est vraiment de rester calme et d'apprendre. C'est comme ça qu'on devient un grand athlète".



Le champion du monde junior du 400m sait où il va. Il veut briller et s'inscrire dans la durée.