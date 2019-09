Jonathan Sacoor, Kevin et Dylan Borlée ne réussissent pas les minima individuels pour les Mondiaux

Dylan et Kevin Borlée - © JASPER JACOBS - BELGA

Kevin et Dylan Borlée ne réussissent pas les minima individuels pour Doha - Mémorial Van Damme... Engagés dans le 400m National du 43e Mémorial Van Damme, Kevin Borlée et son jeune frère Dylan tentaient vendredi soir de décrocher leur billet individuel pour les championnats du monde de Doha qui débutent exactement dans trois semaines dans la capitale du Qatar. Un chrono de 45.30 secondes, ou moins, telle était l'exigence fixée. Kevin a couvert son tour de piste en 45.89 et s'est classé 3e. Dylan a été crédité 46.69 et pris la 7e place derrière son équipier chez les Tornados Julien Watrin 6e en 46.60. Quatrième Belge présent, Asamti Badji a fini 8e en 48.00. La victoire est revenue au Trinitéen Machel Cedenio en 44.93 devant le Britannique Matthew Hudson-Smith, 2e en 45.63. Kevin Borlée disposait d'un meilleur temps 2019 en 45.61, réalisé dimanche en finale des championnats de Belgique. Dylan Borlée a réussi un meilleur chrono de 45.73 qui lui avait valu une 3e place aux championnats de Belgique. Avec ces chronos insuffisants, il n'y aura pas de Borlée dans les épreuves individuelles du 400m aux Mondiaux de Doha, une première depuis les Mondiaux 2007. Kevin et Dylan Borlée seront en revanche présents avec le relais 4X400m et aussi sans doute dans le relais mixte 4X400m.