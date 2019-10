Jonathan Sacoor file en demi-finales du 400m

Jonathan Sacoor a passé brillamment le cap des séries du 400m aux mondiaux de Doha. Placé dans la sixième et dernière course, le champion du monde junior a pris la deuxième place en 45.32, le deuxième temps de sa saison.



Jonathan s’est accroché à la foulée d’Emmanuel Kipkurui Korir, positionné devant lui. Il a parfaitement dosé son effort pour terminer juste derrière le Kényan, vainqueur en 45.08. Les trois premiers de chaque série étaient qualifiés d’office, les six meilleurs temps étaient repêchés.



Kirani James, champion du monde à Daegu et olympique à Londres, a signé le meilleur temps des séries en 44.94. Le Grenadien est le seul coureur à être passé sous les 45 secondes. Avec ses 45.32, Sacoor a réalisé la 10e perf de ce premier tour.