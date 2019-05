Jonathan Borlée renonce aux séries du 4x400m, Watrin titularisé

Nouveau contre-temps pour les Belgian Tornados au Japon. A un peu plus d'une heure de leur entrée en piste en série des Mondiaux de relais, nos coureurs ont appris le forfait de Jonathan Borlée. Il sera remplacé par Julien Watrin sur la piste de Yokohama. L'athlète de l'AC Dampicourt assurera le 3e relais.



Le Bruxellois a ressenti une gêne aux ischio-jambiers. Il préfère se réserver pour une éventuelle finale (A ou B).



L'équipe est déjà privée de Kevin Borlée, son « finisseur » habituel.



Le même quatuor qu'à Berlin



Les Belges seront notamment opposés à la France, à l'Allemagne et au Japon dans la 2e série. Les deux premiers de chaque course et les deux meilleurs temps se qualifient pour la finale.



Watrin associera ses forces à celle de Dylan Borlée, Robin Vanderbemden et Jonathan Sacoor pour forcer les portes du Top 8. C'est exactement le même quatuor (dans un ordre différent) qui avait couru (brillamment) en demi-finale à l'Euro de Berlin l'été dernier.