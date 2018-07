Jonathan Borlée: "Ma prochaine course sera, probablement, un 400m"

Victime d'une fracture du coude au coude à la mi-juin, Jonathan Borlée a privilégié le 200m aux championnats de Belgique dimanche à Bruxelles où il est devenu champion national. Sa prochaine sortie en compétition sera "probablement" un 400m.

Le coude de Jonathan Borlée et l'extension du bras posent encore problèmes, mais le Bruxellois continue à travailler en vue d'une qualification pour les championnats d'Europe de Berlin début août sur 400m dont il doit encore signer le minimum (45.89). Dimanche, il a conquis le titre national sur 200m en 20.78 après un chrono de 21.40 samedi en séries.

"Mon départ n'a pas été bon en séries à cause de mon coude et je savais que je devais faire pour m'améliorer dimanche", a indiqué Jonathan Borlée. "J'ai bien réparti mon poids dimanche et ça m'a permis d'être plus véloce. Je retrouve de la souplesse à l'entraînement mais j'ai encore du mal à décliner cela en compétition mais je sens que ça va de mieux en mieux. Je ne ressens plus rien pendant la course, mais le fracture est toujours là. J'arrive toutefois à m'entraîner dans les mêmes temps que mes frères. Ma prochaine sortie, probablement, sera un 400m, mais je ne sais pas encore où ça se passera".