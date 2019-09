Jonathan Borlée forfait pour le Van Damme : "90% de chance que ma saison soit terminée"

Jonathan Borlée s’est blessé ce mardi matin aux ischio-jambiers à l’entraînement. Il ne sera pas présent au Mémorial Van Damme où il devait disputer le 400 m.



Le Bruxellois s’est occasionné une déchirure au milieu de l’ischio lors d’un test. Sa fin de saison est plus que probablement terminée.



"J’ai fait une simulation de 400 m. Et dans la deuxième partie de ma course mon ischio a lâché", raconte Jonathan Borlée. "Je dois attendre 48 heures avant de faire une échographie mais tout indique que c’est une déchirure. Si c’est effectivement le cas, ma saison est terminée. Impossible de revenir en trois semaines. On va juste faire le nécessaire pour bien cicatriser la blessure".



Le recordman de Belgique du tour de piste loupera donc les Mondiaux de Doha où il devait disputer le relais avec les Tornados. Cette blessure met un terme à une saison estivale bien compliquée. Après un début d’année fructueux avec le 4x4 – champion d’Europe indoor et 3e aux World Relays -, les contretemps et les blessures se sont enchaînés pour Jonathan. "C’est sûr que cela n’a pas été une année facile. Je me focalise déjà sur 2020. S’il n’y avait que moi dans l’équation, j’aurais peut-être mis un terme à ma saison plus tôt. Maintenant, je pensais à l’équipe et je voulais l’aider du mieux possible. Mon corps à dit stop aujourd’hui."



L’usure du temps et de dix ans de haut niveau se font peut-être sentir. "L’année passée a été très dure physiquement et mentalement. Finalement, je n’ai pas pris de repos. Pour le compétiteur que je suis ce n’est pas l’idéal. Mais c’est peut-être une bonne chose. Il faut se concentrer sur le futur. J’adore les challenges. C’est un nouveau challenge, peut-être la meilleure façon de me remotiver pour la suite."



Borlée a déjà démontré son habilité à rebondir. En 2019, Jo avait surmonté une fracture du coude avant d’aller chercher le podium à l’Euro. "Je vais essayer d’avoir la même mentalité pour préparer l’année prochaine."



En attendant, il sera le premier supporter des Tornados qui vont tenter de valider leur ticket pour les JO au Qatar. "Il y a un super effectif. Les réservistes ont montré qu’ils savaient courir vite. Je n’ai pas de doute dans leurs capacités."