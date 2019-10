Johnson-Thompson file vers le titre, Thiam reléguée à 137 points avant le 800m (LIVE vidéo 23h05)

> La deuxième journée l’heptathlon sera à suivre en direct sur La Deux (et sur Auvio). Les différentes épreuves de Nafi Thiam seront visibles sur La 2, y compris durant le match européen de La Gantoise. Celui-ci sera en exclusivité sur Auvio durant les épreuves de l'athlète belge.



Katarina Johnson-Thompson occupe la tête de l’heptathlon des championnats du monde après cinq épreuves. Très en jambes, la Britannique affiche un total de 5976 points. Nafissatou Thiam est actuellement en deuxième position avec 5839 unités. Avec 137 unités de retard donc.



La championne olympique, invaincue depuis Rio, a connu une deuxième journée compliquée. Elle a éprouvé de grandes difficultés avec sa course d'élan et a été incapable de "toucher" la planche en longueur. Résultat, Nafi a dû se contenter d'un saut à 6m40 alors que KJT s'est envolée à 6m77.



Comme on le craignait, son coude, meurtri à Talence, lui a ensuite joué des tours au javelot. Après une première tentative complètement manquée, elle a lancé son engin à 48m04. Largement en dessous de son record personnel (59m32). Touchée moralement et dans sa chair, Nafi a quitté le stade tête basse, sans tenter son troisième essai. Dans le même temps, la Britannique a amélioré son troisième record personnel en six épreuves (43m93).



Avant le 800m, ses chances de conserver son titre sont infimes puisque notre compatriote est moins rapide que sa rivale dans cette épreuve.