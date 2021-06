Une extraordinaire Johnson-Thompson fait chuter Thiam, 2e, de son trône - Mondiaux Doha 2019 -... Katarina Johnson-Thompson a mis fin au règne de Nafissatou Thiam et a remporté le premier grand titre de sa carrière en outdoor. La Britannique, sur un nuage pendant deux jours, a décroché l’or mondial de l’heptathlon à Doha. Notre compatriote termine à la deuxième place et apporte à la Belgique sa première médaille au Qatar. L'Autrichienne Verena Preiner se classe 3e. La reine de l’hepta a perdu une de ses couronnes. Elle avait beau le répéter avant chaque grand championnat, on avait dû mal à l’imaginer : non, Nafi n’était pas invincible. Son incroyable série victorieuse, entamée à Rio et prolongée à Londres et Berlin, a pris fin. Pour priver la championne olympique d’un nouveau sacre planétaire, il a fallu une extraordinaire Katarina Johnson-Thompson. Trois records personnels (100m haies, poids et javelot) en sept épreuves, un nouveau total de référence, KJT a plané sur le Khalifa Stadium pendant deux jours. Avec un total de 6981 points, la protégée de Bertrand Valcin flirte avec les 7000 points, bat le record de Grande Bretagne de Jessica Ennis et s'installe au 6e de tous les temps. Thiam a été très régulière lors d’une première journée bouclée avec 4042 points. Elle était devancée de 96 unités par sa rivale, mais l’exploit était encore à portée de main. On en était sûr, comme à Berlin l’an dernier, elle allait tout renverser sur son passage le deuxième jour. Cela n’a pas été le cas. La mécanique s’est enrayée. En difficulté avec sa course d’élan, elle est restée bloquée à 6m40 en longueur et a vu l’écart se creuser. Et puis, son coude l’a lâchée au javelot. Un jet manqué, un autre presque anecdotique à 48m04 et son concours était déjà terminé. Pour l’honneur, par respect pour ses adversaires, Nafi s’est présentée au départ du 800m. Elle a fait le job et a ajouté une médaille d’argent à son impressionnant palmarès.