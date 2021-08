JO Tokyo 2020 : une Nafi Thiam émue comme jamais à l'interview après sa médaille d'or : "j'ai connu deux années difficiles"

Nafissatou Thiam a remporté l'or olympique en heptathlon. La Belge a été puiser ce succès au fond d'elle-même. Epuisée, elle s'est présentée particulièrement émue à l'interview. "Ca a été deux années difficiles, avec beaucoup de hauts et de bas. J'ai eu des problèmes physiques et mentalement j’étais pas toujours au bon endroit non plus. C’était difficile de continuer à s’amuser et à profiter. Je suis contente d’avoir tenu, je suis reconnaissante de toutes les personnes qui ont accompagné mon parcours."

Elle est revenue sur le déroulement de ces deux jours en heptathlon, où rien n'était gagné au soir des quatre premières épreuves. "La première journée était difficile, je savais que je devais faire quelque chose de solide pour faire la médaille d’or. En plus de cela, il y a eu le problème avec Roger, qui n’était pas avec moi pour les épreuves techniques. Je me suis dit 'il ne manquait plus que ça!'. Je suis fière d’être passé à travers tout ça. Pendant une semaine, je ne savais pas courir tellement j’avais mal de dos. Je suis vraiment fière de moi parce que c’était pas gagné."

Les mots manquaient parfois à Thiam pour décrire sa performance. "Il n’y a pas de victoire facile, mais mentalement c'était difficile. Je crois que je suis juste épuisée. 2024 ? Je n'y pense pas : j’ai besoin de vacances."