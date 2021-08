JO Tokyo 2020 : Elise Vanderelst : " Je peux déjà être très contente de mes premiers Jeux Olympiques "

JO Tokyo 2020 : Elise Vanderelst : " Je peux déjà être très contente de mes premiers Jeux... Elise Vanderelst est parvenue à se qualifier pour les demi-finales du 1500 mètres pour sa toute première participation aux Jeux Olympiques. Neuvième de sa série, elle a été repêchée au temps, le deuxième chrono de sa carrière (4:05:63), à trois secondes de son record de Belgique. "C'était mon objectif, je suis super contente. Je ne m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite en série. Il a fallu se battre à la fin. Ca a été difficile mais je n'ai rien lâché. Et comme ça a été vite j'espérais passer grâce au temps et c'est passé donc je suis super contente." L'attente pour savoir si elle était qualifiée ou non était interminable : "Ca a été très stressant, j'ai regardé les autres courses et j'espérais vraiment que ça passe. Surtout que la dernière course a été très rapide. Il y a aussi eu quelques bousculades. Mais finalement c'est passé tout juste." L'athlète belge revient sur sa course du jour : "Je dois avouer que sur la fin de la course je n'ai pas eu facile. Mais je trouve que j'ai quand même fait une bonne course. J'ai été présente à l'avant du peloton et peut être que si j'avais été plus à l'arrière peut-être que j'aurais été renfermée et que n'aurais pas pu remonter. Donc je trouve que j'ai quand même fait une bonne course. Ce qui m'a fait mal aujourd'hui pourra me rapporter pour la demi-finale. (...) Je suis très heureuse de mon temps, c'est un très bon chrono. Ce n'est pas mon record personnel mais ça reste un très bon chrono pour moi." Quelle tactique pour la demi-finale? "Je vais rediscuter avec mon entraîneur suite à ma course et déterminer la stratégie pour la demi-finale." L'objectif de la Belge dans ces JO est atteint, qu'attendre de la demi-finale? "Maintenant je vais tout donner et peu importe ce qu'il arrive je pense que je peux déjà être très contente de mes premiers Jeux Olympiques."