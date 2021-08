JO Tokyo 2020 : Athletisme © AFP or licensors

C'est le jour J pour les dieux du sprint! L'athlétisme a pris rendez-vous avec les demi-finales et la finale du 100m ce dimanche au stade olympique de Tokyo. Après le règne de Usain Bolt, or olympique en 2008, 2012 et 2016, le moment est désormais arrivé pour le 100m olympique de se trouver un nouveau patron. La RTBF vous propose de suivre les demi-finales de cette épreuve emblématique à partir e 12h15. La finale est quant à elle prévue à 14h50.

Lors des séries de samedi, c'est le Canadien Andre De Grasse qui a signé le meilleur temps en 9.91 alors que l'Américain Trayvon Bromell, meilleur performeur mondial de l'année en 9.77, s'est fait une petite frayeur en ne terminant que 4e de sa course avant d'être repêché au temps.

