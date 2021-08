JO Tokyo 2020 : Athletisme © AFP or licensors

C'est le jour J pour les dieux du sprint! L'athlétisme a pris rendez-vous avec les demi-finales et la finale du 100m ce dimanche au stade olympique de Tokyo. Après le règne de Usain Bolt, or olympique en 2008, 2012 et 2016, le moment est désormais arrivé pour le 100m olympique de se trouver un nouveau patron. La RTBF vous propose de suivre la finale de cette épreuve emblématique à 14h50

Lors des demi-finales, c'est le surprenant Chinois Bingtian qui a signé le meilleur temps en 9.83 lors de la troisième demi-finale devant l'Américain Ronnie Baker (9.83) et l'Italien Lamont Marcell Jacobs, nouveau recordman d'Europe en 9.84

Les deux autres demi-finales ont été remportées par l'Américain Fred Kerley (9.96) et le Britannique Zharnel Hughes (9.98).

