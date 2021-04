La Belgique compte deux qualifiés de plus pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Dieter Kersten et Mieke Gorissen ont réussi le minimum lors du marathon d'Enschede aux Pays-Bas. Une belle journée pour leur club, le AC De Demer.



Autre point commun, les deux Belges avaient peaufiner leur préparation en faisant un détour par les championnats de Belgique de cross. Kersten n'avait été devancé que par John Heymans alors que Gorissen a été chercher le titre national de très belle manière.



Gorissen a bouclé les 42,195 km en 2h28'31, quatrième performance belge de l'histoire sur la distance.



Kersten a pris la 12e place du NN Mission Marathon en 2h10'22 (minimum 2h11'30). Thomas de Bock (2h11'54) a échoué de peu. Le Kényan Eliud Kipchoge, maître de la discipline, s'est imposé en 2h04'30.



Kersten rejoint Koen Naert et Bashir Abdi, déjà qualifiés pour le rendez-vous japonais.



Initialement prévu à Hambourg, la course a été déplacée aux Pays-Bas et s'est disputée sur le circuit monotone de huit kilomètres, à parcourir cinq fois, tracé sur le tarmac de l'aéroport néerlandais.