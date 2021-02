Jelle Geens, un triathlète au national de cross : "Je pense pouvoir lutter pour les médailles"

Le triathlète de Zolder s’est préparé sérieusement mais pas vraiment spécifiquement. "L’objectif de l’année reste Tokyo. Je n’ai pas adapté mon entraînement où la course a une part importante. On court beaucoup en temps normal. Je suis convaincu que je suis en bonne forme. J’étais un peu fatigué après les 10 semaines d’entraînement. Mais la semaine de repos a fait du bien. Je pourrais miser sur cette fraîcheur".



Geens est déjà monté deux fois sur le podium du national de cross chez les jeunes (minimes et espoirs). Et même si sa dernière expérience dans la discipline remonte à quelques années, il se verrait bien ajouter une médaille à sa collection. "Je ne prends jamais le départ d’une course juste pour participer ou pour passer le temps. J’ai des ambitions et il y a des possibilités. Je pense que je peux lutter pour les médailles".



Jelle, qui suit régulièrement les résultats d’athlé, a même analysé la liste de départ. "Il manque quelques grands noms comme Isaac Kimeli ou Robin Hendrix. Je sais que je devrai garder à l’œil des garçons comme Dieter Kertsen, Lahsene Bouchikhi, John Heymans ou Arnaud Dely (un duathlète). Le parcours avec des montées me convient en principe. Si la course est difficile, c’est bien pour moi. J’ai l’habitude de courir avec des jambes fatiguées".