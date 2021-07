Jacques Borlée : "On va refaire peur avec les Tornados et c’est important qu’on vienne avec des chronos cohérents"

A deux semaines du début des Jeux Olympiques de Tokyo, les nouvelles sont plutôt bonnes pour nos athlètes du 400 mètres masculin. Kevin et Dylan Borlée ont terminé respectivement à la deuxième et troisième place du 400 mètres lors du meeting de Sotteville-en-Rouen en France ce dimanche. Les deux frères ont signé leur meilleur temps de la saison. De bon augure pour la suite et pour les Jeux comme nous l’a confirmé Jacques Borlée : "On a encore trois semaines, car on commence seulement le 30 juillet pour l’athlétisme. On a eu d’énormes problèmes avec Jonathan Sacoor et ce qui se passait aux USA. Puis ça a été la vaccination. On a eu des tendinites, des problèmes de protéines inflammatoires avec des problèmes cardiaques. On arrivait plus à mettre de l’intensité aux entraînements. Mais on est resté focus. On est sélectionné sur ces JO et on a tenu la ligne. On commence à être récompensé avec les résultats de Jonathan Sacoor, de Kevin et de Dylan. Et puis Jonathan Borlée retrouve la forme aux entraînements, tout comme Camille Laus et Hanne Claes. Ça a été une période difficile, on a continué à y croire et on est récompensé. Je pense que l’on peut également encore gagner des dixièmes pour être très forts à Tokyo." Quant à Jonathan Sacoor, il a amélioré son meilleur temps de l’année de plus de deux secondes (de 47.6 à 45.17). Le protégé de Jacques Borlée s’est approché de son record personnel, 45.03, réalisé aux Mondiaux juniors en 2018. Une performance à nouveau soulignée par son coach : "Quand il est rentré, il avait fait 48.95, c’était catastrophique. Il avait le moral dans les chaussettes. C’était tout un travail psychologique à faire dans lequel j’ai serré les boulons. J’ai mis un planning au point et je lui ai dit de s’y tenir. La première compétition, c’était les championnats de Belgique et la seconde, le championnat d’Europe en Espoirs. Il est revenu dans le coup et maintenant on va essayer de progresser car on a encore de la marge avec le relais. On devrait valoir 2'59''. J’espère aller gagner une seconde, une seconde et demie pour être concurrentiel, car la concurrence est forte. Le travail paye et les athlètes sont exceptionnels. On ne se rend pas compte du super boulot qu’ils font alors que ce n’est pas facile."

Jacques Borlée : "On va refaire peur avec les Tornados et c’est important qu’on vienne avec... A deux semaines du début des Jeux Olympiques de Tokyo, les nouvelles sont plutôt bonnes pour nos athlètes du 400 mètres masculin. Kevin et Dylan Borlée ont terminé respectivement à la deuxième et troisième place du 400 mètres lors du meeting de Sotteville-en-Rouen en France ce dimanche. Les deux frères ont signé leur meilleur temps de la saison. De bon augure pour la suite et pour les Jeux comme nous l’a confirmé Jacques Borlée : "On a encore trois semaines, car on commence seulement le 30 juillet pour l’athlétisme. On a eu d’énormes problèmes avec Jonathan Sacoor et ce qui se passait aux USA. Puis ça a été la vaccination. On a eu des tendinites, des problèmes de protéines inflammatoires avec des problèmes cardiaques. On arrivait plus à mettre de l’intensité aux entraînements. Mais on est resté focus. On est sélectionné sur ces JO et on a tenu la ligne. On commence à être récompensé avec les résultats de Jonathan Sacoor, de Kevin et de Dylan. Et puis Jonathan Borlée retrouve la forme aux entraînements, tout comme Camille Laus et Hanne Claes. Ça a été une période difficile, on a continué à y croire et on est récompensé. Je pense que l’on peut également encore gagner des dixièmes pour être très forts à Tokyo." Quant à Jonathan Sacoor, il a amélioré son meilleur temps de l’année de plus de deux secondes (de 47.6 à 45.17). Le protégé de Jacques Borlée s’est approché de son record personnel, 45.03, réalisé aux Mondiaux juniors en 2018. Une performance à nouveau soulignée par son coach : "Quand il est rentré, il avait fait 48.95, c’était catastrophique. Il avait le moral dans les chaussettes. C’était tout un travail psychologique à faire dans lequel j’ai serré les boulons. J’ai mis un planning au point et je lui ai dit de s’y tenir. La première compétition, c’était les championnats de Belgique et la seconde, le championnat d’Europe en Espoirs. Il est revenu dans le coup et maintenant on va essayer de progresser car on a encore de la marge avec le relais. On devrait valoir 2'59''. J’espère aller gagner une seconde, une seconde et demie pour être concurrentiel, car la concurrence est forte. Le travail paye et les athlètes sont exceptionnels. On ne se rend pas compte du super boulot qu’ils font alors que ce n’est pas facile."

A deux semaines du début des Jeux Olympiques de Tokyo, les nouvelles sont plutôt bonnes pour nos athlètes du 400 mètres masculins. Après un début de saison compliquée et des performances moyennes, ce week-end a pris l’aspect d’une belle éclaircie. Annonciatrice du grand beau Tokyo ?

Kevin et Dylan Borlée ont terminé respectivement à la deuxième et troisième place du 400 mètres lors du meeting de Sotteville-en-Rouen en France ce dimanche. Les deux frères ont signé leur meilleur temps de la saison. Jonathan Sacoor a retrouvé ses sensations et son mordant en même temps que le chemin du podium à l’Euro U23.

Ça a été une période difficile, on a continué à y croire et on est récompensé.

De bon augure pour la suite et pour les Jeux comme nous l’a confirmé Jacques Borlée : "On a encore trois semaines, car on commence seulement le 30 juillet pour l’athlétisme. On a eu d’énormes problèmes avec Jonathan Sacoor et ce qui se passait aux USA. Puis ça a été la vaccination. On a eu des tendinites, des problèmes de protéines inflammatoires avec des problèmes cardiaques. On arrivait plus à mettre de l’intensité aux entraînements. Mais on est resté focus. On est sélectionné sur ces JO et on a tenu la ligne. On commence à être récompensé avec les résultats de Jonathan Sacoor, de Kevin et de Dylan. Et puis Jonathan Borlée retrouve la forme aux entraînements, tout comme Camille Laus et Hanne Claes. Ça a été une période difficile, on a continué à y croire et on est récompensé. Je pense que l’on peut également encore gagner des dixièmes pour être très forts à Tokyo."

Quant à Jonathan Sacoor, il a amélioré son meilleur temps de l’année de plus de deux secondes (de 47.6 à 45.17). Le protégé de Jacques Borlée s’est approché de son record personnel, 45.03, réalisé aux Mondiaux juniors en 2018. Une performance à nouveau soulignée par son coach :

"Quand il est rentré des Etats-Unis, il avait fait 48.95, c’était catastrophique. Il avait le moral dans les chaussettes. C’était tout un travail psychologique à faire dans lequel j’ai serré les boulons. J’ai mis un planning au point et je lui ai dit de s’y tenir. La première compétition, c’était les championnats de Belgique et la seconde, le championnat d’Europe en Espoirs. Il est revenu dans le coup et maintenant on va essayer de progresser car on a encore de la marge avec le relais. On devrait valoir 2'59''. J’espère aller gagner une seconde, une seconde et demie pour être concurrentiel, car la concurrence est forte. Le travail paye et les athlètes sont exceptionnels. On ne se rend pas compte du super boulot qu’ils font alors que ce n’est pas facile."