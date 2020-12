Jacques Borlée après le report des Mondiaux Indoor : "C'est difficile à encaisser"

Les athlètes vont devoir à nouveau adapter leur programme suite à la décision de World Athletics, la fédération internationale d’athlétisme, de déplacer les championnats du monde indoor. Initialement prévus en mars 2020, ceux-ci auraient dû se tenir du 19 au 21 mars prochain à Nanjing en Chine mais ont été annulés ou plutôt reportés à 2023.

"C’est difficile à encaisser", a reconnu Jacques Borlée. "Espérons que les championnats d’Europe indoor prévus début mars auront bien lieu. Ensuite on aura des championnats du monde de relais début mai. On espère qu’on ne va pas devoir se restructurer à chaque fois et remettre en place le futur proche."

Si ces modifications de calendrier inquiètent Jacques Borlée, l’ambiance reste toujours bonne au sein du groupe qu’il prépare pour les J.O. "La saison 2020 a été une saison très très difficile. Mais il faut rester positif. Nous sommes tous en forme dans le groupe, tout se passe bien et il y a beaucoup d’enthousiasme. On va continuer à se préparer pour l’objectif principal de 2021 que sont les Jeux Olympiques", a-t-il conclu.

>> A LIRE AUSSI : Athlétisme : Nafi Thiam déclare forfait pour l’Euro indoor