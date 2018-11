Isaac Kimeli fidèle au rendez-vous de Roulers

Sixième l'an dernier à la CrossCup de Roulers, le champion de Belgique de cross-country, Isaac Kimeli (OEH), a pris une belle revanche en s'imposant dimanche sur le parcours du Schierveldestadion.



L'épreuve roularienne des seniors hommes a été lancée par les principaux acteurs en vue dans le peloton belge actuel, entre autres le champion de Belgique Isaac Kimeli (OEH) Dame Tasama (VAC), Robin Hendrix (OEH), Yannick Michiels (VMOL), Jeroen D'Hoedt (CABW), Dries Basemans (DCLA), Simon Debognies (OEH), Michael Somers (LYRA) et Lander Tijtgat (EA).



Dame Tasama, 3e du cross de Mol début novembre, a attaqué à l'entrée du dernier tour, ce qui qui a réduit le groupe de tête à cinq hommes avec Tijtgat, Somers, Kimeli et Hendrix. Ces deux derniers, tous deux du club de l'OEH, n'ont pas tardé à relancer l'allure et se sont isolés aux commandes de la course.



Dominé l'an dernier à Roulers, où s'était imposé Soufiane Bouchikhi, cette fois absent sur blessure, Isaac Kimeli l'a emporté au sprint devant son coéquipier Robin Hendrix et Lander Tijtgat, déjà 3e en 2017. Les résultats de la Cross Cup de Roulers serviront de base de sélection pour les championnats d'Europe de cross qui se dérouleront à Tilburg, le 9 décembre aux Pays-Bas.



Isaac Kimeli conduira cette sélection. Champion d'Europe chez les espoirs en 2016, l'athlète de l'OEH disputera à cette occasion son premier Euro de cross en seniors.

Isaac Kimeli est en forme, et peaufinera encore sa condition pendant les deux semaines à venir en vue du rendez-vous européen de Tilburg. L'athlète de l'OEH est en confiance et prêt à tout donner aux Pays-Bas où il disputera son premier championnat international de cross chez les seniors.

"J'ai été champion d'Europe en 2016 chez les espoirs (U23). Cette fois, je serai dans le peloton des seniors et je veux y prendre de l'expérience. J'espère pouvoir accrocher le top-10. Si je suis dans un bon jour, le podium pourrait toujours être envisageable. Ma victoire à Roulers est une sorte de revanche sur l'an passé où j'étais passé à côté de ce rendez-vous. Soufiane Bouchikhi (actuellement blessé et absent dimanche à Roulers, ndlr) avait imposé un très haut tempo et j'avais dû le laisser partir dans le dernier tour. Mon entraîneur m'avait donné comme consigne de courir autrement ce dimanche, d'attendre mon heure. C'est ce que j'ai fait".

Kimeli et Hendrix ont relancé l'allure dans le groupe de tête après une attaque de Dame Tasama dans le dernier tour. "Je peux encore monter en puissance dans la perspective de l'Euro. Il me reste deux semaines de travail. J'aurai encore de belles séances d'entraînement et le but sera aussi de gagner en fraîcheur avant le rendez-vous de Tilburg..."

Kimeli considère que le cross-country belge se porte très bien. "Nous avons sur le papier la meilleure équipe de cross-country en Europe", estime-til en effet. "Dommage que Bashir et Bouchikhi manquent à l'appel pour le moment. J'espère qu'ils seront rapidement des nôtres pour que nous puissions proposer de belles courses au public..."