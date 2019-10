Heptathlon : Le duel Thiam-Johnson Thompson reprend à 17h15 (LIVE vidéo)

> Le début de l’heptathlon sera à suivre en direct sur La Deux (et sur Auvio), puis exclusivement sur Auvio pendant les matches d’Europa League. Le 800m final sera également diffusé en live sur La Deux.



Katarina Johnson-Thompson occupe la tête de l’heptathlon des championnats du monde après quatre épreuves. Très en jambes, la Britannique affiche un total de 4138 points. Nafissatou Thiam est actuellement en deuxième position avec 4042 unités. Avec 96 unités de retard donc.



Il reste trois épreuves à Nafi pour inverser la tendance comme elle l’avait fait l’an dernier à Berlin et prolonger son règne sur la discipline.



Au menu de ce deuxième jour de compétition : le saut en longueur, le javelot et le 800m. Les deux championnes affichent un niveau similaire en longueur. Elles devront donc être à leur top pour continuer à rêver de l’or. La championne olympique du monde et d’Europe possède par contre un énorme avantage au javelot. C’est là qu’elle devra creuser l’écart avant le 800m. Seule incertitude son coude, meurtri à Talence, tiendra-t-il le choc ? Ce sera une des clés de ce passionnant duel.