Hassan, championne du monde du 10000m, choisit le 1500m et pas le 5000m

Sifan Hassan a tranché. La Néerlandaise, championne du monde du 10.000m samedi, courra le 1.500m des championnats du monde d'athlétisme à Doha, au Qatar, au lieu du 5.000m dont les séries sont au programme le même jour mercredi. Sifan Hassan a su convaincre son entraîneur Alberto Salazar pour effectuer son choix.

Sifan Hassan est pourtant championne d'Europe et détentrice du record d'Europe sur 5.000m. Elle fut aussi médaillée de bronze il y a deux ans sur 5.000m. L'athlète d'origine éthiopienne préférait courir le 1.500m, mais son coach la poussait à choisir le 5.000m. Elle aura eu le dernier mot, elle qui fut championne d'Europe sur la distance en 2014 à Zürich et médaillée d'argent deux ans plus tard à Amsterdam.