Hanne Claes, qualifiée malgré une erreur, veut "faire la course parfaite en demi-finale"

Hanne Claes, qualifiée malgré une erreur, veut "faire la course parfaite en demi-finale" -... Hanne Claes courra mercredi soir (20h05) les demi-finales du 400m des Mondiaux d'athlétisme de Doha. Mardi, en séries, la championne de Belgique a dû sa qualification grâce à son chrono de 55.68 secondes. Elle n'avait franchi la ligne d'arrivée qu'en 6e position d'un course enlevée par la Norvégien Amelie Iuel (54.72). Le 400m haies dames retenait les quatre premières des quatre séries, plus les quatre autres meilleurs chronos pour composer ses demi-finales. Celui de la championne de Belgique a été le 2e résultat chronométrique retenu. Alignée au couloir extérieur 9, Hanne Claes devait donc partir en aveugle. "J'ai fait une mauvaise course. Je ne comprends pas comment j'ai fait. J'ai peut-être été perturbée par le positionnement des haies. Mais je dois partir vite, c'est ma tactique. Je dois être agressive dès le début. Dans ma tête j'étais déjà à la sixième haie alors que j'étais seulement à la cinquième. J'ai changé de rythme trop tôt. C'est très bizarre. Je me sens tellement en forme que je ne suis même pas fatiguée après la course. Heureusement que je passe pour pouvoir faire ma course comme je le veux ce mercredi. Je suis super heureuse d'avoir une autre chance demain." Une place en finale sera difficile à décrocher pour Hanne Claes. "L'ambition sera de prendre du plaisir et faire la course parfaite en demi-finale".