Hanne Claes éliminée en demi-finale du 400m haies

Hanne Claes, 5e de la première demi-finale, n'a pas réussi à forcer les portes de la finale du 400m haies. Avec un temps de 55.25, elle a signé sa plus belle course de l'année et a titillé son record (55.20).



Qualifiée malgré une erreur au premier tour, la Louvaniste voulait "faire la course parfaite". Elle s'en est approchée.



La recordwoman du monde Dalilah Muhammad s'est imposée sans trembler et sans forcer dans cette course. En 53.91, l'Américaine a devancé la Canadien Sage Watson, 2e avec un nouveau record national (54.32). Sydney McLaughlin, 53.81, a lancé un défi à distance à sa compatriote. Ce duel-là sera intéressant à suivre.